Разработчик болидов «Формулы-1» отдаст технологии обычному автопрому

Британская компания Dash-CAE известна своими карбоновыми деталями для болидов Формулы-1 и аэрокосмической отрасли. Фирма решила выйти на рынок гражданских машин

Первый продукт для гражданского рынка – углепластиковый одоместный монокок. Конструктивно деталь похожа на небольшую ванну, к которой крепятся подрамники, подвеска и т.д. Шасси пригодно для создания на его базе суперкаров с бензиновыми, гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Общий вес всей конструкции — менее 50 килограммов.

По мнению Dash-CAE, готовое решение пригодится небольшим компаниям, которые выпускают спорткары малыми тиражами и не могут позволить себе разрабатывать машину с нуля.