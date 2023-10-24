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24 окт 2023

Разрешена установка квадратных номеров спереди

Разрешена установка квадратных номеров спереди

Ранее, согласно правилам ГИБДД, установка квадратных регистрационных знаков разрешалась исключительно сзади автомобиля. Теперь, в соответствии с новым ГОСТом, штрафы на использование передних квадратных номеров не предусмотрены

Следует отметить, что номера типа А1 используются с 2020 года и предназначены в основном для американских и японских автомобилей, но также и некоторых советских моделей. Запрет на расположение квадратных номеров спереди был снят в связи с тем, что стандартный номерной знак типа 1 не вписывается в размеры предназначенного места крепления и может перекрывать как парктроники, так и решетку радиатора на некоторых иностранных моделях.

Теперь все желающие автомобилисты в ГИБДД могут поменять номера на новые квадратные, но только в случае, если их автомобиль имеет нестандартное место крепления номерных знаков.

При написании новости использовалась информация:
Автоньюс

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