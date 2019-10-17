Разрешенные 130. Уже скоро

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что скорость движения на автострадах поднимут до 130 км/ч. В ведомстве уверены, что к росту аварийности это не приведет

Как сообщает Autonews.ru, в Госавтоинспекции сообщили о планах в ближайшее время поднять допустимый скоростной лимит на автомагистралях. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» в Екатеринбурге.

«Мы с Росавтодором в ближайшее время решим вопрос о движении на платных дорогах, на автострадах, постепенно будем поднимать скорость до 130 км/ч, — сказал Черников. — Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут». К слову, в России на данный момент активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. В ГИБДД на это заявили, что изменений не произойдет до проведения полной инспекции автодорог на соответствие установленных там дорожных знаков, ограничивающих скорость.