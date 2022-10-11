Региональные власти будут самостоятельно штрафовать «зайцев» на платных трассах

Как известно, сейчас за неоплату проезда действует штраф 1,5 тысяч рублей для легковых автомобилей и пять тысяч рублей — для грузовых

Сейчас же правительство предлагает сохранить данные штрафы, но только для федеральных платных трасс. Регионам же позволят устанавливать собственные санкции. К примеру, нововведение будет актуально для Москвы и области, где скоро запустят скоростной диаметр и несколько хорд. Все дороги будут работать по системе free flow (без стационарных пунктов оплаты).

К слову, совсем скоро стоимость проезда по платным трассам увеличится вдвое — до пяти-восьми рублей за километр для легковых автомобилей. В Минтрасе отмечают, что действующие тарифы были сформированы еще в 2015 году, и на данный момент они уже потеряли актуальность.