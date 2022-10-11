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11 окт 2022

Региональные власти будут самостоятельно штрафовать «зайцев» на платных трассах

Региональные власти будут самостоятельно штрафовать «зайцев» на платных трассах

Как известно, сейчас за неоплату проезда действует штраф 1,5 тысяч рублей для легковых автомобилей и пять тысяч рублей — для грузовых

Сейчас же правительство предлагает сохранить данные штрафы, но только для федеральных платных трасс. Регионам же позволят устанавливать собственные санкции. К примеру, нововведение будет актуально для Москвы и области, где скоро запустят скоростной диаметр и несколько хорд. Все дороги будут работать по системе free flow (без стационарных пунктов оплаты).

К слову, совсем скоро стоимость проезда по платным трассам увеличится вдвое — до пяти-восьми рублей за километр для легковых автомобилей. В Минтрасе отмечают, что действующие тарифы были сформированы еще в 2015 году, и на данный момент они уже потеряли актуальность.

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