Renault 4L превратили в номер отеля.

Есть такие модели машин, которые часто называют народными. То есть они «поставили на колеса» ту или иную страну. Для Германии этой машиной был Volkswagen «Жук», а для Франции – Renault 4.

Вообще этот автомобиль в каком только кузове не выпускался. Хэтчбеки, универсалы, грузовики – чего только не было. А недавно на него решили примереть еще одну ипостась – гостиничной комнаты. В честь 60-летия модели Renault 4 компания Renault в сотрудничестве с интерьерным дизайнером Матье Леаннером создала концепт Suite N°4, стилизованный под крошечный гостиничный номер.

Заднюю часть машины выполнили целиком из прозрачного поликарбоната, в результате чего она стала похожа на своеобразное панорамное окно. Всю заднюю секцию превратили в кровать, на которой смогут разместиться два человека. Отметим, что стандартную силовую установку заменили на электрический двигатель неуказанной мощности.