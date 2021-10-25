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25 окт 2021

Renault 4L превратили в номер отеля.

Renault 4L превратили в номер отеля.
Автор фото: фирма-производитель

Есть  такие модели машин, которые часто называют народными. То есть они «поставили на колеса» ту или иную страну. Для Германии этой машиной был Volkswagen «Жук», а для Франции – Renault 4.

Вообще этот автомобиль в каком только кузове не выпускался. Хэтчбеки, универсалы, грузовики – чего только не было.  А недавно на него решили примереть еще одну ипостась – гостиничной комнаты. В честь 60-летия модели Renault 4 компания Renault в сотрудничестве с интерьерным дизайнером Матье Леаннером создала концепт Suite N°4, стилизованный под крошечный гостиничный номер. 

Заднюю часть машины выполнили целиком из прозрачного поликарбоната, в результате чего она стала похожа на своеобразное панорамное окно.  Всю заднюю секцию  превратили в кровать, на которой смогут разместиться два человека. Отметим, что стандартную силовую установку заменили на электрический двигатель неуказанной мощности.

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