Автомобильный портал Motorpage
13 окт 2022

Renault анонсировала кроссовер, который разрабатывается совместно с Geely и Volvo

Renault анонсировала кроссовер, который разрабатывается совместно с Geely и Volvo
Renault готовится показать первый плод партнерства с китайской Geely. Это будет кроссовер D-сегмента с традиционной (HEV) гибридной силовой установкой, который будет выпускаться в Южной Корее.
Платформой, на которой будет построена новинка, с французами поделится китайский концерн. Разумеется, речь идет о платформе CMA, она же лежит в основе Volvo XC40 или Lynk&Co 01. 
 
Подробностей о большом кроссовере Renault пока мало, а о внешности можно судить лишь по затемненному тизеру, где модель изображена в профиль. В числе видимых деталей — модная покатая крыша, зауженная оптика, крупные воздухозаборники в переднем бампере, рельефный капот и небольшой спойлер над задним стеклом.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

На базе Lada Granta разработали несколько фургонов

13 октября 2022

Peugeot рассказала о новинках для парижского автосалона

13 октября 2022
Rezvani Cadillac Escalade Vengeance

Cadillac Escalade превратили в броневик

13 октября 2022
Lexus UX300e

Lexus существенно доработал свой электрокар UX300e

13 октября 2022
BMW 7-Series (2023) вид спереди

На медиасистемах BMW можно будет играть в игры

12 октября 2022
Subaru WRX STI

Subaru WRX STI превратили в пикап

12 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 3 4