Renault анонсировала кроссовер, который разрабатывается совместно с Geely и Volvo

Renault готовится показать первый плод партнерства с китайской Geely. Это будет кроссовер D-сегмента с традиционной (HEV) гибридной силовой установкой, который будет выпускаться в Южной Корее.

Платформой, на которой будет построена новинка, с французами поделится китайский концерн. Разумеется, речь идет о платформе CMA, она же лежит в основе Volvo XC40 или Lynk&Co 01.

Подробностей о большом кроссовере Renault пока мало, а о внешности можно судить лишь по затемненному тизеру, где модель изображена в профиль. В числе видимых деталей — модная покатая крыша, зауженная оптика, крупные воздухозаборники в переднем бампере, рельефный капот и небольшой спойлер над задним стеклом.