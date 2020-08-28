Renault Duster превратили в кабриолет

Румынская компания AutoK9, специализирующаяся на доработке автомобилей марки Dacia, представила свой новый проект. Им стал существенно модернизированный кроссовер Duster

Новинку создали из разбитого в аварии автомобиля, на восстановление и переделку которого ушло четыре месяца и 30 тыс. евро. После модернизации кроссовер остался без задних дверей и крыши. За вторым рядом сидений появилась защитная поперечина. Плюс ко всему специалисты модернизировали радиаторную решетку, расширили колесные арки, а также оснастили кабриолет новыми колесными дисками черного цвета.

Что касается салона, то там появились другие сиденья, отделанные кожей белого цвета, а также декоративные элементы из натурального дерева. На место штатной мультимедийной системы установили вертикальный планшет в стиле новых моделей Tesla и Volvo.