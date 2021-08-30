Renault Duster провалил краш-тест

Независимая южноамериканская ассоциация Latin NCAP провела испытания компактного кроссовера Renault Duster второго поколения. Выступил ли автомобиль достойно?

Как можно понять из заголовка – нет, не выступил. Кроссоверу поставили ноль звезд из пяти возможных. Давайте разберемся в причинах. Для начала стоит рассказать об испытаниях, которые пришлось пройти автомобилю. Их было три: первое - фронтальный удар на 64 км/ч. Второе - боковой удар специальной тележкой, которая, двигаясь со скоростью в 50 километров в час, имитирует другой легковой автомобиль. Третье испытание – боковой удар о неподвижный объект (столб) со скоростью в тридцать км/ч.

Собственно, первой причиной, по которой Duster провалил испытания, стал переворот при боковом ударе. Кроме того, у кроссовера открылись двери в момент удара, что тоже отрицательно повлияло на оценку. Но корнем зла стала утечка топлива в случае каждого из трех ударов. Интересно, но в 2019 году, был разбит тот же самый Duster, но уже румынской сборки. Тогда автомобиль получил целых четыре звезды. В Renault заявляют, что обе машины полностью идентичны с точки зрения пассивной безопасности, а разница в оценках обусловлена только ужесточением процедуры тестирования.