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22 дек 2021

Renault и Geely будут совместно работать над созданием гибридных автомобилей.

Renault и Geely будут совместно работать над созданием гибридных автомобилей.

Французский и китайские концерны решили образовать конгломерат, который захватит рынки Южной Кореи и Китая

Важно отметить, что машины будут продаваться под собственным брендом. Производство же наладят на заводе Samsung. В последнее время у этого предприятия дела идут не очень хорошо - за этот год было продано немногим больше ста тысяч автомобилей.

А что предоставит Geely? Отвечаем - свою модульную платформу CMA (Compact Modular Architecture). Строго говоря, разработка велась с инженерами Volvo. Так что в новых машинах будет прослеживаться и шведский след. Между тем, весь дизайн будут разрабатывать специалисты из Renault. Для Geely создание СП - очень важный шаг. Таким образом они хотят попасть на рынок США (экспорт стоит в планах). Но сама марка не может вывести машины на американский рынок из-за политических разногласий.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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