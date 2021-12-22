Renault и Geely будут совместно работать над созданием гибридных автомобилей.

Французский и китайские концерны решили образовать конгломерат, который захватит рынки Южной Кореи и Китая

Важно отметить, что машины будут продаваться под собственным брендом. Производство же наладят на заводе Samsung. В последнее время у этого предприятия дела идут не очень хорошо - за этот год было продано немногим больше ста тысяч автомобилей.

А что предоставит Geely? Отвечаем - свою модульную платформу CMA (Compact Modular Architecture). Строго говоря, разработка велась с инженерами Volvo. Так что в новых машинах будет прослеживаться и шведский след. Между тем, весь дизайн будут разрабатывать специалисты из Renault. Для Geely создание СП - очень важный шаг. Таким образом они хотят попасть на рынок США (экспорт стоит в планах). Но сама марка не может вывести машины на американский рынок из-за политических разногласий.