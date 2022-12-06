Renault и Nissan не могут договориться о реструктуризации своего альянса

Седьмого декабря обе компании должны были анонсировать свой новый совместный бизнес-кейс, а также стратегию дальнейшего развития. К сожалению, запланированные события откладываются на неопределенный срок

Да, еще в октябре компании сделали заявление о реструктуризации позиций в совместном альянсе. Планировалось, что японцы проинвестируют французское производство электромобилей. Разумеется, подробностей никто не привел.

Впрочем, здесь надо помнить один важный нюанс – заявление было сделано практически сразу после появления инсайдерского сообщения, в котором указывалось, что Nissan не желает, чтобы Renault продавала большую часть своих активов холдингу Geely: японская сторона не хочет, чтобы китайцы получили доступ к технологиям, являющимся совместной разработкой альянса.