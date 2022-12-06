Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2022

Renault и Nissan не могут договориться о реструктуризации своего альянса

Renault и Nissan не могут договориться о реструктуризации своего альянса

Седьмого декабря обе компании должны были анонсировать свой новый совместный бизнес-кейс, а также стратегию дальнейшего развития. К сожалению, запланированные события откладываются на неопределенный срок

Да, еще в октябре компании сделали заявление о реструктуризации позиций в совместном альянсе. Планировалось, что японцы проинвестируют французское производство электромобилей. Разумеется, подробностей никто не привел.

Впрочем, здесь надо помнить один важный нюанс – заявление было сделано практически сразу после появления инсайдерского сообщения, в котором указывалось, что Nissan не желает, чтобы Renault продавала большую часть своих активов холдингу Geely: японская сторона не хочет, чтобы китайцы получили доступ к технологиям, являющимся совместной разработкой альянса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Россию привезли Suzuki Ignis

05 декабря 2022

Раскрыты комплектации нового ГАЗ «Соболь NN»

05 декабря 2022

Экологические активисты стали бороться с джипами

05 декабря 2022

В мире появился еще один бренд, который отказался от ДВС

05 декабря 2022
Chevrolet Equinox

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

05 декабря 2022
BYD Atto 3

BYD стал поставлять машины на рынок Японии

05 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом» Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"

Написано новостей:

3 1 9 8 9