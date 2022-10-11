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11 окт 2022

Renault и Nissan обсуждают свое будущее

Renault и Nissan обсуждают свое будущее

Похоже в этом франко-японском альянсе произойдет масштабная реструктуризация. Японцы хотят удалить французские капиталы из своих активов

Вообще, как заявляет европейское агентство Reuters, переговоры направлены на обеспечение устойчивой деятельности компаний, однако в японском агентстве Nikkei утверждают, что на повестке дня — частичная продажа доли Renault в Nissan, которая составляет 43 процента. Nissan в свою очередь владеет только 15 процентами капитала западного партнера.

Соответственно, японцы хотят довести долю Renault в своей структуре до аналогичных 15 процентов, чтобы добиться определенного равноправия. Причем выкупить необходимые бумаги Nissan готов самостоятельно – без участия каких-либо сторонних партнеров.

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