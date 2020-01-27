Renault и Nissan возобновят совместную разработку автомобилей

Кризис дружбе не помеха. Видимо в альянсе решили вспомнить этот тезис и зарыть топор войны

Главные инженеры Renault и Nissan проведут встречу, на которой обсудят возобновление совместных научно-исследовательских проектов. Об этом сообщает Automotive News Europe. По данным двух близких к французскому автопроизводителю источников, Жиль ле Борн, перешедший в Renault из PSA Group в начале этого года, встретится в Японии с Цуеси Ямагути, курирующим в Nissan сотрудничество такого рода. Третий источник заявил журналистам, что альянсу был нанесен удар, но инженерная команда все еще готова к совместной работе.

Экономия за счет совместных разработки и использования автомобильных платформ, силовых установок и других технологий жизненно важна и для Renault, и для Nissan, особенно в условиях, когда вся автомобильная промышленность вынуждена вкладывать огромные средства в электрификацию и автоматизацию личного транспорта.