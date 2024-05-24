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24 май 2024

Renault и Volvo представили поликлинику на колесах - электрический фургон U1st Vision

Renault и Volvo представили поликлинику на колесах - электрический фургон U1st Vision
Автор фото: фирма-производитель

Группа компаний Software Republique представила концептуальный фургон U1st Vision, который был разработан в сотрудничестве Renault и Volvo. Это мобильный пункт медицинской помощи, в основу которого легла архитектура FlexEVan

На самом деле данный прототип служит демонстрацией многофункциональной платформы, которая может быть переоборудована под различные сервисы самообслуживания, в том числе медпункт, различные киоски и мастерские по ремонту. Представленная версия получила модуль Health pop-up и предназначена для диагностики, сбора анализов и профилактики различных заболеваний. При этом отмечается, что часть данных автомобиль может получать напрямую с устройств, которые носят пациенты, например, смарт-часы.

Информации о технических характеристиках фургона нет. Предполагает, что производство начнется только в 2026 году, но до этого времени многое может поменяться. Выпускаться фургоны будут совместным предприятием Renault и Volvo под названием Flexis SAS.  

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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