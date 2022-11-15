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15 ноя 2022

Renault Logan признан ненадежным автомобилем

Renault Logan признан ненадежным автомобилем

Немецкие технические эксперты высказались на предмет надежности тех или иных автомобилей. В черном списке оказались и американские, и европейские автомобили.

В лидеры антирейтинга эксперты поставили Dacia Logan, который на российском рынке продавали под бредом Renault, — 11,6 процента бюджетных седанов провалили техосмотр. Кроме того, проблемными моделями специалисты назвали Dacia Dokker, Volkswagen Sharan и Ford Galaxy.

Что касается наиболее надежных автомобилей, то первое место завоевал Mercedes-Benz B-Class. Из ста автомобилей, которые проходили техническую экспертизу, только у двух из них были выявлены неисправности.

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