Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2020

Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире

Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире
Автор фото: фирма-производитель

В Instagram калифорнийского бренда Rezvani появилось новое изображение модели Hercules 6x6. В компании заявляют, что новинка станет «самым мощным шестиколёсным грузовиком на планете», и называют Hercules 6x6 «богом всех пикапов»

Первые подробности о Hercules 6x6 появились ещё летом этого года. Тогда сообщалось, что базовым мотором станет 3,6-литровый «атмосферник» V6 мощностью 289 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предложат 6,4-литровый V8, который выдаёт 507 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента, а топовым станет 6,2-литровый турбомотор V8, отдача которого составляет 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента.

Пока же самым мощным пикапом в мире остаётся Ram 1500 TRX, который оснащается тем же 6,2-литровым V8, развивающим 712 лошадиных сил и 881 Нм момента. Для тех, кому этой мощности недостаточно, ателье Hennessey подготовило пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX, который комплектуется семилитровым двигателем Hellephant от Mopar с отдачей 1,2 тысячи сил.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Valhalla (2020)

Aston Martin может лишить гиперкар Valhalla собственного V6 ради мотора Mercedes-AMG

03 ноября 2020
Ford F-150 (2021)

Ford разработает новый двигатель V8 для самых мощных версий Мустангов и F-150

03 ноября 2020

В России окончательно убили тюнинг

03 ноября 2020
Land Rover Defender 90 (2021)

«Компактный Дефендер» будет иметь передний привод

03 ноября 2020

Дети влияют на экологические нравы водителей

03 ноября 2020
Mercedes-Benz C-Class Coupe (2017)

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за проблем с фарами

02 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE Coupe - mercedes-benz gle coupe 2020 многогранная обманчивость Тест драйв
02 ноября 2020

Mercedes-Benz GLE Coupe
"Многогранная обманчивость"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом
Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 7 0 0 8