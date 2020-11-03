Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире

В Instagram калифорнийского бренда Rezvani появилось новое изображение модели Hercules 6x6. В компании заявляют, что новинка станет «самым мощным шестиколёсным грузовиком на планете», и называют Hercules 6x6 «богом всех пикапов»

Первые подробности о Hercules 6x6 появились ещё летом этого года. Тогда сообщалось, что базовым мотором станет 3,6-литровый «атмосферник» V6 мощностью 289 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предложат 6,4-литровый V8, который выдаёт 507 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента, а топовым станет 6,2-литровый турбомотор V8, отдача которого составляет 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента.

Пока же самым мощным пикапом в мире остаётся Ram 1500 TRX, который оснащается тем же 6,2-литровым V8, развивающим 712 лошадиных сил и 881 Нм момента. Для тех, кому этой мощности недостаточно, ателье Hennessey подготовило пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX, который комплектуется семилитровым двигателем Hellephant от Mopar с отдачей 1,2 тысячи сил.