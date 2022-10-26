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26 окт 2022

Ричард Хаммонд решил участвовать в гонках

Ричард Хаммонд решил участвовать в гонках

Бывший ведущий популярного шоу Top Gear считается большим поклонником старинных автомобилей. В свое время он владел и старинным Morgan, был в его гараже и забавный Opel Kadett.

Впрочем, мало кто знает, что у Хаммонда существует своя собственная мастерская по реставрации старинных автомобилей. Более того, на днях он заявил, что собирается принять участие в гонках винтажных машин. Для этого бывший ведущий Top Gear планирует создать собственную команду, которую назовет Team Smallest Cog.

К слову, на заезды Хаммонд выставит собственную машину – MGB GT 1972 года. Эту машину должны были снимать в одном из выпусков программы.

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