Ричард Хаммонд решил участвовать в гонках

Бывший ведущий популярного шоу Top Gear считается большим поклонником старинных автомобилей. В свое время он владел и старинным Morgan, был в его гараже и забавный Opel Kadett.

Впрочем, мало кто знает, что у Хаммонда существует своя собственная мастерская по реставрации старинных автомобилей. Более того, на днях он заявил, что собирается принять участие в гонках винтажных машин. Для этого бывший ведущий Top Gear планирует создать собственную команду, которую назовет Team Smallest Cog.

К слову, на заезды Хаммонд выставит собственную машину – MGB GT 1972 года. Эту машину должны были снимать в одном из выпусков программы.