Rimac Nevera R стал новым королем скорости среди гиперкаров

Хорватская компания Rimac официально вернула себе титул производителя быстрейших серийных электромобилей. Их новый гиперкар Nevera R установил сразу 24 мировых рекорда скорости, включая разгон до 400 км/ч с последующей полной остановкой

Главным достижением модели стал результат в дисциплине 0–400–0 км/ч. Гиперкар смог осуществить это упражнение всего за 25,79 с. Это на 2,04 с быстрее предыдущего рекорда, принадлежавшего Koenigsegg Regera, и на 4,14 с быстрее первого поколения Nevera.

Из других рекордных показателей: разгон до “сотни” – 1,72 с, разгон с 0–200 км/ч – 3,95 с и разгон с 0 до 400 км/ч – 17,35 с. Напомним, что Nevera R развивает 2107 л.с. и способен разгоняться до 431,5 км/ч. Rimac Nevera R выпущен лимитированной серией из 40 экземпляров. Стоимость каждого составляет около 2,7 млн долларов (примерно 210 млн рублей).