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13 мар 2018

Rimac представил новый электрический гиперкар

Rimac представил новый электрический гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Хорватская компания Rimac представила на автосалоне в Женеве свой второй электрический гиперкар, который получил название C_Two. У машины фантастическая мощность в 1914 л.с., причем основатель компании утверждает, что показан не концепт, а готовая к производству модель.

Первый суперкар компании Rimac Concept One на рынке провалился: вместо 88 экземпляров в компании сделали всего 8, причем один из них уничтожил ведущий телепрограммы Grand Tour Ричард Хаммонд.

Но в Rimac проделали работу над ошибками. Машина стала крупнее, а значит ее салон стал просторнее. Вместо литий-железно-фосфатной батареи используется литий-магнивая емкостью 120 киловатт-часов. В компании говорят, что это позволило увеличить запас хода электромобиля до 650 километров. При этом батарея интегрирована в силовую структуру кузова и увеличивает его жесткость.

Силовая установка решена по тому же принципу, что и на Concept One: четыре электромотора (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 1,4 МВт или 1914 л.с. Крутящий момент составляет и вовсе фантастические 2300 Нм. До 100 км/ч по утверждениям создателей C-Two разгоняется за 1,85 секунды. Такие же показатели обещает Илон Маск для Tesla Roadster II, но его нет даже в виде концепта, был показан только макет.

В Rimac говорят, что хотят собрать 150 С_Two каждый ценой около полутора миллионов долларов. Удастся ли это компании? Сомневаемся. Но вот создатель компании  Мате Римац вновь сделал своей компании неплохую рекламу. Сегодня Rimac является разработчиком и поставщиком элементов тяговых батарей и трансмиссий для Koenigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover, Renault и даже Siemens с Magna.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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