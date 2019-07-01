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1 июл 2019

Рынок столичного каршеринга насытится через 2–3 года

Рынок столичного каршеринга насытится через 2–3 года

Консалтинговая компания PwС провела исследование рынка московского каршеринга и предсказала насыщение сектора краткосрочной аренды автомобилей в столице в течение ближайших двух-трёх лет

Сообщается, что столичный каршеринг в настоящее время является одним из самых быстрорастущих рынков. Он появился в 2013 году и благодаря поддержке местных властей, в том числе за счёт субсидирования парковки в центре (для автомобилей из каршеринга парковочное разрешение сроком на год стоит всего 24 тысячи рублей против 370 тысяч для обычной машины), к июню 2019 года автопарк всех компаний составил более 23 тысяч единиц.

В настоящее время столичные операторы каршеринга, как считают эксперты PwC, ещё не вышли на окупаемость, а из-за высокой конкуренции они соревнуются в количестве специальных предложений, доступных автомобилей и их ассортименте. По мнению аналитиков PwC, в ближайшие два-три года автопарк достигнет точки насыщения (примерно 30 тысяч автомобилей) и новые игроки уже не смогут составить конкуренцию ведущим операторам.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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