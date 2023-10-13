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13 окт 2023

Rising F7 можно приобрести в России

Rising F7 можно приобрести в России

Новый китайский электрический лифтбек Rising F7 стал доступен для покупки в России. Автомобиль оценили в 5 960 000 рублей

Автомобиль дебютировал в Поднебесной в 2022 году. Rising F7 стал второй моделью компании после кроссовера R7. Оба автомобиля имеют схожий дизайн, но у седана передняя оптика разделена и не соединяется светодиодной полосой как на кроссовере. На передней панели имеется единый цифровой кластер, который объединяет “приборку” и два экрана мультимедийной системы. Габариты F7 сопоставимы с Mercedes-Benz E-классом: 5000/1953/1494 мм., а колесная база - 3000 мм.

На российском рынке Rising F7 предложен с одним электромотором мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 576 км на одном заряде. Полноприводная модификация с двумя электромоторами также доступна для покупки в России. Суммарная мощность - 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» составит 3,8 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора - 90 кВт*ч. Максимальный запас хода - 600 км.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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