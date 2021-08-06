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6 авг 2021

Родстер Morgan превратили во внедорожник

Родстер Morgan превратили во внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Важный нюанс – это штатная модификация автомобиля!

Внедорожный Morgan получил приставку CX-T к названию. В разработке автомобиля участвовали специалисты из инжинирингового центра Rally Raid UK. Название фирмы не на слуху, но достаточно упомянуть лишь один факт, чтобы признать их квалификацию. Более шестидесяти лет эта компания строит гоночные болиды для ралли «Париж-Дакар».

Итак, общими усилиями инженеров был укреплен кузов и переработано шасси. На автомобиль установили новые регулируемые амортизаторы, в результате чего дорожный просвет возрос до 230 миллиметров. Двухлитровый 225-сильный двигатель от BMW оставили без изменений.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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