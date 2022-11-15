Российских чиновников пересадят на автомобили Lada

Администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок информацию о приобретении автомобилей Lada или других бюджетных аналогов для местных чиновников.

До последнего времени администрация региона передвигалась исключительно на автомобилях Toyota. Сейчас же администрация потратит более 17 миллионов рублей на реорганизацию своего автопарка. В списке опций обязательно должны быть коврики в салоне и багажнике для комфорта пассажиров, а также аудиосистема.

Интересный факт - в середине июля Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что не против пересесть на Lada. На тот момент в качестве личного автомобиля чиновник использовал Genesis.