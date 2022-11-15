Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2022

Российских чиновников пересадят на автомобили Lada

Российских чиновников пересадят на автомобили Lada

Администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок информацию о приобретении автомобилей Lada или других бюджетных аналогов для местных чиновников.

До последнего времени администрация региона передвигалась исключительно на автомобилях Toyota. Сейчас же администрация потратит более 17 миллионов рублей на реорганизацию своего автопарка.  В списке опций обязательно должны быть коврики в салоне и багажнике для комфорта пассажиров, а также аудиосистема.

Интересный факт - в середине июля Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что не против пересесть на Lada. На тот момент в качестве личного автомобиля чиновник использовал Genesis.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Rimac Nvera стал самым быстрым электрокаром

15 ноября 2022
Renault Logan 2018 вид сбоку

Renault Logan признан ненадежным автомобилем

15 ноября 2022

General Motors производит электромобили себе в убыток

15 ноября 2022

В Россию приедет новый седан Omoda

15 ноября 2022

Lada заняла рекордную долю отечественного рынка автомобилей

15 ноября 2022

Глава НАМИ ушел в отставку?

15 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"

Написано новостей:

3 1 8 4 0