Иностранцы до сих пор удивляются количеству Rolls-Royce и Bentley на московских улицах, да и простые автомобилисты зачастую ругаются о том, что кругом миллионеры на дорогих тачках. Однако так ли их много на самом деле выяснили аналитики.

По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывается 11,2 тыс. люксовых автомобилей. Учитывая, что весь парк легковых машин составляет 42,4 млн единиц, доля автомобилей сегмента Luxury составляет менее 0,03%.

Третья часть всех зарегистрированных в стране люксовых машин приходится на марку Bentley, что соответствует почти 3,8 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем порядка 2,5 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле около 22%. Далее следуют Maserati (1,3 тыс. шт.) и Rolls-Royce (1,1 тыс. шт.) – каждому из этих брендов принадлежит не менее 10% от общего количества люксовых автомобилей в РФ.

Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (727 шт.), Aston Martin (422 шт.) и Lamborghini (268 шт.). Кроме них, в парке присутствуют и такие марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti, показатели которых тоже составляют менее тысячи единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», свыше половины (55%) всех люксовых автомобилей в России состоят на учете в Москве (6,2 тыс. шт.). В тройку лидеров здесь также попадают Санкт-Петербург (1037 шт.) и Подмосковье (1027 шт.). Из нестоличных регионов по объему парка автомобилей сегмента Luxury лидирует Краснодарский край (335 шт.). Далее следуют Свердловская (150 шт.) и Ростовская (142 шт.) области. Кроме них, более сотни люксовых машин числится в Самарской области (110 шт.), Ставропольском крае (105 шт.) и Татарстане (101 шт.). Показатели остальных субъектов РФ находятся ниже указанной отметки, но среди них выделяются республики Северного Кавказа, такие как Дагестан (99 шт.) и Чечня (95 шт.).

