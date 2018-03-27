Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2018

Роскошь не порок: в России подсчитали число люксовых автомобилей

Роскошь не порок: в России подсчитали число люксовых автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Иностранцы до сих пор удивляются количеству Rolls-Royce и Bentley на московских улицах, да и простые автомобилисты зачастую ругаются о том, что кругом миллионеры на дорогих тачках. Однако так ли их много на самом деле выяснили аналитики.

По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывается 11,2 тыс. люксовых автомобилей. Учитывая, что весь парк легковых машин составляет 42,4 млн единиц, доля автомобилей сегмента Luxury составляет менее 0,03%.

Третья часть всех зарегистрированных в стране люксовых машин приходится на марку Bentley, что соответствует почти 3,8 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем порядка 2,5 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле около 22%. Далее следуют Maserati (1,3 тыс. шт.) и Rolls-Royce (1,1 тыс. шт.) – каждому из этих брендов принадлежит не менее 10% от общего количества люксовых автомобилей в РФ.

Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (727 шт.), Aston Martin (422 шт.) и Lamborghini (268 шт.). Кроме них, в парке присутствуют и такие марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti, показатели которых тоже составляют менее тысячи единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», свыше половины (55%) всех люксовых автомобилей в России состоят на учете в Москве (6,2 тыс. шт.). В тройку лидеров здесь также попадают Санкт-Петербург (1037 шт.) и Подмосковье (1027 шт.). Из нестоличных регионов по объему парка автомобилей сегмента Luxury лидирует Краснодарский край (335 шт.). Далее следуют Свердловская (150 шт.) и Ростовская (142 шт.) области. Кроме них, более сотни люксовых машин числится в Самарской области (110 шт.), Ставропольском крае (105 шт.) и Татарстане (101 шт.). Показатели остальных субъектов РФ находятся ниже указанной отметки, но среди них выделяются республики Северного Кавказа, такие как Дагестан (99 шт.) и Чечня (95 шт.).
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan

Nissan хочет продавать по миллиону гибридов и электромобилей

27 марта 2018
Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

Volkswagen показал два кроссовера для России

27 марта 2018
Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB не будет похож на «Гелик»

26 марта 2018
Audi A6

Audi RS6 получит четырехдверный вариант

26 марта 2018
Bentley

Bentley рассказала о своем первом электромобиле

26 марта 2018
Lincoln Continental

Lincoln Continental получит «суицидные» двери

26 марта 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5