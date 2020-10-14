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14 окт 2020

«Россети» рассказали о будущем удобстве подзарядки электромобилей на трассе

«Россети» рассказали о будущем удобстве подзарядки электромобилей на трассе

«Россети» намереваются расширить сеть зарядных станций для электромобилей с 251 на текущий момент до тысячи к 2024 году. Также они рассматривают возможность предоставления специальных тарифов для зарядки электрических машин

«Мы считаем, что до введения системы расчетов нужно создать достаточное количество зарядных станций и внедрить единую платформу управления этой инфраструктурой. На следующем этапе, чтобы стимулировать спрос, необходимо будет обеспечить доступную стоимость услуг. Поэтому в своих расчетах мы берем максимально долгий срок окупаемости в десять лет. Фактически речь идет именно о спецтарифах», — цитирует пресс-службу «Россетей» ТАСС.

В дополнение к этому в концерне заявили о готовности к сотрудничеству с другими компаниями по развитию зарядных станций: «У «Россетей» есть опыт создания зарядной инфраструктуры «под ключ» по полному циклу работ — от проектирования и строительства до обслуживания и ремонта. Будет разработан программный продукт, который позволит собственнику зарядок получать 100% информации о состоянии объектов и контролировать их работу в удаленном режиме, монетизировать услуги».

На первом этапе группа планирует охватить сетью зарядных станций для электромобилей крупные города с населением более миллиона человек. На втором этапе сеть появится в населенных пунктах, где живет от 500 тысяч до миллиона. Всего до 2024 года в рамках «Программы 30/30» должны быть построены электрозарядные станции в 30 крупных городах и на 30 магистралях. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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