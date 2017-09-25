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25 сен 2017

Россия хочет давать льготные автокредиты для иностранцев

Россия хочет давать льготные автокредиты для иностранцев

Минпромторг разработал программу льготного автокредитования для покупателей отечественных автомобилей за рубежом. Из федерального бюджета на поддержку автопрома в 2018 году может быть выделено до 30 миллиардов рублей.

Соответствующий проект представил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать - это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке - льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков», — цитирует Мантурова агентство ТАСС.

По словам министра эта мера должна стать эффективной поддержкой отечественного автопрома, который в последнее время наращивает объемы экспорта.

В первом полугодии экспорт легковых автомобилей из России вырос на 61% до 24 тысяч единиц. Правда, по данным агентства «Автостат», около половины экспорта пришлось на кроссовер  Skoda Yeti, производство которого будет прекращено в конце этого года. Причем, все они были экспортированы в Чехию. На втором месте внедорожник Lada 4x4 (около 2900 автомобилей), замыкает тройку Lada Vesta (1400 автомобилей).

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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