Минпромторг разработал программу льготного автокредитования для покупателей отечественных автомобилей за рубежом. Из федерального бюджета на поддержку автопрома в 2018 году может быть выделено до 30 миллиардов рублей.

Соответствующий проект представил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать - это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке - льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков», — цитирует Мантурова агентство ТАСС.

По словам министра эта мера должна стать эффективной поддержкой отечественного автопрома, который в последнее время наращивает объемы экспорта.

В первом полугодии экспорт легковых автомобилей из России вырос на 61% до 24 тысяч единиц. Правда, по данным агентства «Автостат», около половины экспорта пришлось на кроссовер Skoda Yeti, производство которого будет прекращено в конце этого года. Причем, все они были экспортированы в Чехию. На втором месте внедорожник Lada 4x4 (около 2900 автомобилей), замыкает тройку Lada Vesta (1400 автомобилей).