Россия и Белоруссия будут совместно строить электромобили

На недавней встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко обсуждались перспективы совместной разработки электрического транспорта

Как сообщает ТАСС, обе стороны пришли к выводу, что обладают серьезными компетенциями в плане создания электромобилей. Их предполагается объединить ради создания общих проектов. Напомним, что на данный момент самым известным российским электрокаром является «Кама-1», прототип которого показали в декабре прошлого года. Компактный городской хэтчбек обладает запасом хода более двухсот километров.

Со стороны Белоруссии можно отметить два электромобиля. Первый - автомобиль, который построен на базе Geely. Его показали еще в 2017 году, однако в серию машина не пошла. Второй – прототип Academic Electro, который был создан белорусской академией наук.