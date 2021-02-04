Автомобильный портал Motorpage
4 фев 2021

Россия и Белоруссия будут совместно строить электромобили

Россия и Белоруссия будут совместно строить электромобили

На недавней встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко обсуждались перспективы совместной разработки электрического транспорта

Как сообщает ТАСС, обе стороны пришли к выводу, что обладают серьезными компетенциями в плане создания электромобилей. Их предполагается объединить ради создания общих проектов.  Напомним, что на данный момент самым известным российским электрокаром является «Кама-1», прототип которого показали в декабре прошлого года. Компактный городской хэтчбек обладает запасом хода более двухсот километров.

Со стороны Белоруссии можно отметить два электромобиля. Первый -  автомобиль, который построен на базе Geely. Его показали еще в 2017 году, однако в серию машина не пошла. Второй – прототип Academic Electro, который был создан белорусской академией наук. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Запущено серийное производство нового Lada Largus

04 февраля 2021

За проезд по Садовому кольцу придется заплатить!

04 февраля 2021

Закон об электросамокатах был снова пересмотрен

04 февраля 2021

Знаменитый Volkswagen Bulli переделали в хот-род

04 февраля 2021
DS 4 (2022)

Представлен новый DS4

04 февраля 2021

Электромобиль Apple будет очень похож на Porsche

04 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг
Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 1 7