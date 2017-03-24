По мнению премьера Медведева, автомобили с автономным управлениям в России использоваться не могут из-за отсутствия правовой базы

Он заметил, что страна не готова к появлению беспилотных автомобилей, а также то, что у него нет понимания, как стыковать новые законы, касающиеся беспилотников с уже существующими правилами дорожного движения и КоАП.

Продолжая свою речь на коллегии Министерства промышленности и торговли, премьер заметил, что есть ведомства, которые опасаются принятия таких законов, т.к. по его словам это сложная проблема. Однако, в рамках выступления было отмечено и то, что, например, Минпромторг рассматривает решение этих вопросов.

Напомним, в некоторых странах беспилотные автомобили уже эксплуатируются или готовятся к этой эксплуатации, а не так давно о возможности появления автомобилей с автономным управлением говорил и президент компании «АвтоВАЗ» Никола Мор.