Россиян лишат льготных автокредитов

Российский Минпромторг планирует закрыть программы льготного автокредитования как минимум на август

В голове возникает совершенно логичный и резонный вопрос. Зачем убирать из оборота средство стимулирования продаж. Тем более, что в мае было выделено аж 5 миллиардов рублей, за счёт которых планировалось субсидировать приобретение около 50 тысяч автомобилей. Выделить то выделили, но тут же и забрали.

Все дело в том, что по мнению чиновников наш рынок автомобилей буквально перенасыщен. Спрос ажиотажный – даже возникает дефицит. Власти придерживаются позиции о том, что подобная ситуация продлится, минимум, до августа, а значит никакого стимулирования не требуется! Занятно, но многие дилеры поддерживают государственную позицию, полагая, что меры поддержки лишь усилят дефицит.