Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Если у вас есть возможность или желание - купить автомобиль сейчас, то рекомендуем сделать это сейчас. Есть вероятность, что в течение нескольких месяцев цены возрастут на десять процентов.

Автомобильные дилеры прогнозируют резкое увеличение цен и дефицит новых машин. Как сообщают РИА "Новости", самым лучшим исходом будет являться повышение цен на 2-5 процентов. Худший сценарий - 10 процентов. В среднем стоит ожидать 7-процентного подорожания. В качестве причин такой динамики указывается повышение ставок утилизационного сбора и нестабильным курсом валют.

Более того, большинство дилеров уверены, что клиенты будут отдавать предпочтение не новым, а подержанным автомобилям. В первом квартале 2021 года практически все компании переписали ценники на автомобили. Так например, АвтоВАЗ поднимал цены уже дважды, причем на весь модельный ряд.