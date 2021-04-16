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16 апр 2021

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Если у вас есть возможность или желание - купить автомобиль сейчас, то рекомендуем сделать это сейчас. Есть вероятность, что в течение нескольких месяцев цены возрастут на десять процентов.

Автомобильные дилеры прогнозируют резкое увеличение цен и дефицит новых машин. Как сообщают РИА "Новости", самым лучшим исходом будет являться повышение цен на 2-5 процентов. Худший сценарий - 10 процентов.  В среднем стоит ожидать 7-процентного подорожания. В качестве причин такой динамики указывается повышение ставок утилизационного сбора и нестабильным курсом валют.

Более того, большинство дилеров уверены, что клиенты будут отдавать предпочтение не новым, а подержанным автомобилям.  В первом квартале 2021 года практически все компании переписали ценники на автомобили. Так например, АвтоВАЗ поднимал цены уже дважды, причем на весь модельный ряд.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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