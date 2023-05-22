Россиянам будут выделять по миллиону рублей на покупку машины

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение один интересный законопроект, который подразумевает создание специальных «автомобильных сертификатов»

Собственно, таким образом чиновники хотят поддержать молодые семьи – сертификат на покупку автомобиля (номиналом в один миллион рублей) получат молодые люди в возрасте до тридцати лет. Еще одним важным пунктом должен стать факт рождения первого ребенка.

Есть несколько важных нюансов - потратить сертификат можно будет на приобретение первого автомобиля — но только при условии его российского производства. Также перепродать автомобиль будет невозможно в течение пяти лет после его покупки.