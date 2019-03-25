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25 мар 2019

Россияне активно покупают автомобили в долг

Россияне активно покупают автомобили в долг

По данным Национального бюро кредитных историй (БКИ), в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 59%. Отмечается, что это самый высокий показатель с начала 2017 года

Интересно, что представители банков также подтверждают рост выдачи автокредитов. Активность покупателей эксперты объясняют тем, что чаще доходы населения остаются на прежнем уровне, а желание или необходимость менять автомобиль всегда актуальны. Например, по словам руководителя розничного блока Юникредитбанка Ивана Матвеева, сейчас автокредитами пользуются даже те, кто раньше не брал никаких ссуд.

При этом эксперты опасаются, что таким образом рынок приобретет недостаточно надежных заемщиков. «Они решили воспользоваться последней возможностью купить автомобили прошлого года со скидками, пусть и при помощи ссуд, — говорит главный экономист “ПФ Капитал” Евгений Надоршин. — Но у таких заемщиков, как правило, маленький запас прочности, что чревато риском неплатежей».

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Авто@mail.ru, Коммерсант

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