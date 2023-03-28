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28 мар 2023

Россияне бросились скупать подержанные автомобили

Россияне бросились скупать подержанные автомобили

Россияне купили подержанных машин на 382,4 миллиарда рублей в феврале 2023 года. Это на 10 процентов больше, чем в январе нынешнего года. Да и само число проданных б/у-автомобилей тоже увеличилось в сравнении с прошлым месяцем

Интересный факт – наши соотечественники стали покупать больше «возрастных» машин, то есть старше десяти лет – именно на них, как сообщает «Автостат», пришлась большая часть сделок.

Впрочем, эксперты связывают это с тем, что те же «трехлетки» и «пятилетки» - самые ходовые категории сейчас серьезно подскочили в цене, да и в целом, рынок в данном сегменте можно назвать опустошенным – достойные варианты встречаются сейчас гораздо реже.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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