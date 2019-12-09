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9 дек 2019

Россияне ездят на «развалюхах»

Россияне ездят на «развалюхах»

Да, наш персональный автопарк близок к состоянию автомобильного хлама, ибо возраст самих автомобилей неумолимо растет, а возможностей по обновлению транспорта становится все меньше и меньше

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет. Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Между тем, по данным АЕБ  ежегодно в нашей стране продается менее двух миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этого количества абсолютно недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

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