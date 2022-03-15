Россияне не могут купить автомобиль из Японии

Покупка праворульных машин с японских аукционов - стандартная практика для жителей Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, в центральных регионах такие машины также распространены

Преимуществ много - небольшие пробеги, хорошее оснащение, невысокая цена. К сожалению, с каждым днем воспользоваться данной схемой становится все сложнее и сложнее.

С 24 февраля практически все импортеры автомобилей перестали брать заказы на приобретение авто с аукционов Японии. Рубль ушел в неконтролируемое пике, никто не может сказать, сколько он будет стоить завтра, а значит, и нет уверенности в итоговой цене автомобиля. К тому же, с начала марта на самих японских аукционах прекратили принимать ставки от россиян. Причины официально не озвучиваются, но есть мнение, что японцы боятся неисполнения нашими соотечественниками финансовых обязательств.

Фактически торговля замерла. В обороте находятся лишь машины, которые уже привезены сюда и будут продаваться на площадках, либо те транспортные средства, которые еще находятся в Японии под бронью клиентов. Надо сказать, что из-за скачков курсов валют увеличились и ввозные пошлины, однако покупателей это не отпугивает - они предпочитают переплатить пару сотен тысяч за пошлину, но остаться с машиной.