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23 окт 2017

Россияне потратили на новые автомобили 1,4 триллиона рублей

Россияне потратили на новые автомобили 1,4 триллиона рублей

Российский рынок новых легковых автомобилей растет уже несколько месяцев подряд. Естественно, растет и выручка автомобильных компаний, ведь автомобилей продается больше. По итогам первых девяти месяцев суммарно все автопроизводители продали автомобилей на 1,4 триллиона рублей, это на 13% больше, чем в прошлом году.

C января по сентябрь нынешнего года на российском рынке было реализовано 1 млн 47,2 тыс. легковых автомобилей, что на 10,7% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (945,6 тыс. шт.). При этом их средневзвешенная цена за отчетный период выросла на 2,3% и достигла 1,34 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 1,31 млн рублей. По оценке экспертов агентства «Автостат», суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2017 года может составить порядка 2 триллионов рублей.

Традиционно в лидерах по выручке находится не лидеры по общим объемам продаж, которые имеют дешевые автомобили, а Toyota со своим весьма сбалансированных модельным рядом. По предварительным данным, на втором месте находится Kia, а замыкает тройку Hyundai.
 

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При написании новости использовалась информация:
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