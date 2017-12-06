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6 дек 2017

Россияне потратили в 2017 году на новые автомобили 1,5 триллиона рублей

Россияне потратили в 2017 году на новые автомобили 1,5 триллиона рублей

Российскому человеку все нипочем. Несмотря на сложную экономическую обстановку он продолжает все больше и больше тратить на покупку новых автомобилей. Конечно же, большую роль в этом сыграла и господдержка рынка, но выручка автопроизводителей все равно растет опережающими рынок темпами.

Всего за первые десять месяцев этого года на покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 триллиона рублей, что на 13,5% больше чем годом ранее. Лидерство по выручке на российском рынке пока удерживает японская Toyota, которая от продажи машин получила 169 млрд рублей – на 3% меньше, чем годом ранее. Совсем немного уступает ей корейская Kia с показателем 168 млрд рублей (+40%). На третьей строчке рейтинга располагается отечественная Lada, результат которой достиг 135,3 млрд рублей – на четверть больше, чем год назад.

Четвертую позицию, с небольшим отставанием, занимает корейский Hyundai с результатом 134,6 млрд рублей (+22%). Замыкает пятерку лидеров по выручке от продажи новых легковых автомобилей в России немецкий Mercedes-Benz (123,4 млрд руб.; -5%).

Показатели выручки остальных марок по итогам 10 месяцев 2017 года находятся ниже отметки 100 млрд рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на долю пяти перечисленных брендов приходится порядка половины (46,5%) от всего объема выручки на российском рынке

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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