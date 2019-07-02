Россияне предложили названия для трассы М-11

Российские водители ответили на призыв «Автодора» выбрать новое имя автодороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Стоит отметить, что наши сограждане подошли к вопросу со всей ответственностью и креативом

Часть россиян хочет подчеркнуть государственное значение трассы, назвав ее «Федерация», «Столичная», «Трасса имени Петра Великого», «Трасса имени Путина». Другие мыслят географически и топографически, предлагают «Болотный автобан», «Трасса — Север». Некоторые не чужды исторических аллюзий. «М-11 им. Радищева», «Петровский тракт», — предлагает один из пользователей.

Конечно, интернет-сообщество не обошло вниманием тот факт, что трасса ведет в Санкт-Петербург, после чего, как из рога изобилия, посыпались названая: трасса «Поребрик-сити», трасса: «За шавермой». Правда, некоторые лица попросили назвать дорогу просто «Успели», но лишь в том случае, если трасса будет сдана до конца этого года.