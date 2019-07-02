Автомобильный портал Motorpage
2 июл 2019

Россияне предложили названия для трассы М-11

Россияне предложили названия для трассы М-11

Российские водители ответили на призыв «Автодора» выбрать новое имя автодороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Стоит отметить, что наши сограждане подошли к вопросу со всей ответственностью и креативом

Часть россиян хочет подчеркнуть государственное значение трассы, назвав ее «Федерация», «Столичная», «Трасса имени Петра Великого», «Трасса имени Путина». Другие мыслят географически и топографически, предлагают «Болотный автобан», «Трасса — Север». Некоторые не чужды исторических аллюзий. «М-11 им. Радищева», «Петровский тракт», — предлагает один из пользователей.

Конечно,  интернет-сообщество не обошло вниманием тот факт, что трасса ведет в Санкт-Петербург, после чего, как из рога изобилия, посыпались названая:  трасса «Поребрик-сити», трасса: «За шавермой». Правда, некоторые лица попросили назвать дорогу просто «Успели», но лишь в том случае, если трасса будет сдана до конца этого года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Японские автопроизводители создают беспилотный альянс

02 июля 2019

Radical выпустит суперкар для обычных дорог

02 июля 2019
Tesla Sketchpad

Электрокары Tesla получили улучшенное приложение для рисования

02 июля 2019
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva стала динамичнее

02 июля 2019
Aston Martin Rapide E 2020

Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

02 июля 2019
Audi S8 2020

Audi представила спортивный седан S8

02 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 2019 как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание haval f7 Тест драйв
01 июля 2019

Haval F7
"Как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание Haval F7"
Renault Kaptur - renault kaptur 2016 ловец душ
Тест драйв
28 июня 2019

Renault Kaptur
"Ловец душ"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2019 что заставило провести тест обновленного isuzu d-max в тайге?
Тест драйв
26 июня 2019

Isuzu D-Max
"Что заставило провести тест обновленного Isuzu D-Max в тайге?"
- honda cb650r neo sports café пол-литра с прицепом
Мотоциклы
20 июня 2019


"Пол-литра с прицепом"

Написано новостей:

2 3 6 9 0