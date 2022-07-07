Россияне стали брать больше автомобильных кредитов

По итогам июня сектор автокредитования показал рост на 45% по сравнению с маем. Общий объём выданных займов превысил 5 миллиардов рублей.

Интересная статистика – средний размер кредита остался на уровне миллиона рублей, а тройка лидирующих автопроизводителей, на машины которых покупатели берут займы, следующая – Lada, Kia и Hyundai. Что касается географии, то наибольший объем кредитов сосредоточился в Москве. На втором месте идет Санкт-Петербург. Также в топ?5 вошли Татарстан (351 миллион рублей), Краснодарский край (300 миллионов) и Челябинская область (240 миллионов).

В то же время сами продажи автомобилей падают. В июне, по данным АЕБ, продажи новых автомобилей в России составили 27 761 штуку. Это на 82% меньше, чем в июне прошлого года.