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7 июл 2022

Россияне стали брать больше автомобильных кредитов

Россияне стали брать больше автомобильных кредитов
Автор фото: фирма-производитель

По итогам июня сектор автокредитования показал рост на 45% по сравнению с маем. Общий объём выданных займов превысил 5 миллиардов рублей.

Интересная статистика – средний размер кредита остался на уровне миллиона рублей,  а тройка лидирующих автопроизводителей, на машины которых покупатели берут займы, следующая – Lada, Kia и Hyundai. Что касается географии, то наибольший объем кредитов сосредоточился в Москве. На втором месте идет  Санкт-Петербург. Также в топ?5 вошли Татарстан (351 миллион рублей), Краснодарский край (300 миллионов) и Челябинская область (240 миллионов).

В то же время сами продажи автомобилей падают. В июне, по данным АЕБ, продажи новых автомобилей в России составили 27 761 штуку. Это на 82% меньше, чем в июне прошлого года. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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