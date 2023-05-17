Россияне стали чаще нарушать ПДД

В нашей стране ухудшилась статистика дорожных правонарушений.

Как сообщают в ГИБДД, на российских дорогах по итогам прошлого года было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД, это на 11,5% больше, чем в 2021. Существенная часть штрафов была выписана лицам, которые превысили скоростной лимит. Второе по частоте нарушение - несоблюдение дорожных знаков и разметки. Завершает рейтинг - проезд на запрещающий сигнал светофора.

В то же время и пешеходы часто пренебрегают ПДД. Впрочем, здесь статистика даже улучшилась - минус 3.5 процентов в сравнении с 2021 годом. Участники дорожного движения в 2022 году заплатили в виде штрафов более 94 млрд рублей. 9 из 10 штрафов в РФ выплачиваются в течение 20 дней с момента получения постановления - так как действует скидка.