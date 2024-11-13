Россияне стали меньше покупать новые автомобили

В России заметно сокращается количество проданных новых автомобилей. Одной из главных причин является повышение утильсбора

После принятия новых тарифов утилизационного сбора в начале октября, рынок новых автомобилей показал отрицательную динамику уже в этом месяце. За первую неделю количество проданных автомобилей сократилось на 24,6% (до 27,23 тыс. проданных авто). В большей степени снижение заметно в Москве - 42,4%. По предварительным прогнозам, к концу ноября итоговый показатель проданных новых автомобилей составит 120-130 тыс штук. Отметим, что в сентябре было 150,9 тыс., а в октябре - 171,18 тыс. Прошлый месяц стал рекордным за последние 3,5 года.

На спрос также влияет стоимость кредитов для физических лиц, а также лизинга для юрлиц. Кроме этого, на цены в автосалонах также влияют колебания валют. Лидирующие позиции на рынке в этом месяце продолжают занимать российские Lada Granta и Lada Vesta, а ТОП-3 замыкает китайский кроссовер Haval Jolion.