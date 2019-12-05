Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2019

Россияне стали покупать больше автомобилей в кредит, но не новых.

Россияне стали покупать больше автомобилей в кредит, но не новых.

Доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин, настолько, что именно этот сегмент начинает продвигать автокредитование в целом

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в кредит в количественном выражении выросли на 12%, подержанных машин — на 33%, подсчитали в аналитическом центре АГ «Авилон». В автодилере связывают рост продаж в кредит с увеличением стоимости автомобилей, появлением на рынке более выгодных предложений при покупке автомобиля в кредит и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.

Между тем, как сообщает Mail.ru со ссылкой на данные «Автостата», в ноябре число автокредитов упало на 2,4%, при этом в рублях выдачи выросли на 7,3%. То есть покупатели стали покупать больше автомобилей, что называется, за наличные, которые были взяты в банке. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Трасса М4 «Дон» - прощай Лосево

05 декабря 2019

Российский рынок автомобилей падает в бездну

05 декабря 2019

Москвичи могут фиксировать новое нарушение

05 декабря 2019

Ford и McDonald’s разработали особый автомобильный пластик

05 декабря 2019
Porsche Mission e

Porsche разрабатывает четырёхмоторный кроссовер

05 декабря 2019

Стоимость полиса ОСАГО увеличится на треть

05 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер
Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 8 8