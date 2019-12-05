Россияне стали покупать больше автомобилей в кредит, но не новых.

Доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин, настолько, что именно этот сегмент начинает продвигать автокредитование в целом

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в кредит в количественном выражении выросли на 12%, подержанных машин — на 33%, подсчитали в аналитическом центре АГ «Авилон». В автодилере связывают рост продаж в кредит с увеличением стоимости автомобилей, появлением на рынке более выгодных предложений при покупке автомобиля в кредит и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.

Между тем, как сообщает Mail.ru со ссылкой на данные «Автостата», в ноябре число автокредитов упало на 2,4%, при этом в рублях выдачи выросли на 7,3%. То есть покупатели стали покупать больше автомобилей, что называется, за наличные, которые были взяты в банке.