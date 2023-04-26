Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в Европе

Страховые сертификаты «Зелёная карта» перестанут работать в странах Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании с 1 июня нынешнего года.

Как сообщает РСА, прекращение работы страховых полисов РСА объясняет отказом от двусторонних соглашений, заключённых с аналогичными органами стран Европейского экономического пространства. Выданные в этих странах «зелёные карты» также перестанут действовать на территории России.

Соответственно, теперь у наших соотечественников есть только один способ для передвижения по Европе – покупка полисов прямо на пограничных постах.