Российские автомобильные дилеры организовали заговор против покупателей

Известно, что на сегодняшний день дилеры продают машины с высокими наценками, и даже в таких условиях возникают очереди. Однако, мало кто знает, что некоторые ушлые дельцы стали продавать места в этих очередях

Наши коллеги из News.ru провели небольшое расследование. Дело в том, что на нескольких популярных площадках стали появляться необычные объявления от людей, которые, якобы, занимали места в очереди на покупку машины, а теперь готовы расстаться с ними за определенную сумму средств. Расценки разные, так, например, возможность скорой покупки Skoda Superb оценили в сорок тысяч рублей, а Toyota Land Cruiser - в триста тысяч. Интересно, что все эти объявления объединяет одно- везде пишут, что самостоятельная покупка машины грозит долгим ожиданием.

Изданию удалось выяснить, что за этими объявлениями скрываются сотрудники различных дилерских центров, позже эту информацию подтвердили несколько независимых экспертов. Механизм прост - сотрудники получают информацию о поставках автомобилей, а затем через сообщников заключают предварительные договоры, внося небольшие суммы – около 10 тысяч рублей. После этого можно создаются объявления о продаже мест в очереди.