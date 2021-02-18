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18 фев 2021

Российские дилеры протестуют против онлайн-продаж

Российские дилеры протестуют против онлайн-продаж

Автомобильные дистрибьюторы поднимают панику – интернет мешает им работать и зарабатывать!

Чтобы понять печаль продавцов надо сперва определиться, а как именно работает  подобный механизм продаж.  Глобально все выглядит следующим образом – вы открываете сайт выбираете нужный автомобиль, оплачиваете и забираете его у дилера. Вся разница в том, что вы как бы покупаете автомобиль напрямую у компании-производителя, без всяких «допов» и так далее,  а дилер получает лишь небольшое фиксированное вознаграждение.

Собственно это и огорчает продавцов. В недавней петиции направленной в РОАД указывается, что онлайн-торговля вредит дилерским центрам, так как они, не имея прямого контакта с покупателем, не могут нормально торговать. Иначе говоря, дилеров печалит факт невозможности «накидать» сверху дополнительных продуктов вроде кредитования, страховок и того же самого дополнительного оборудования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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