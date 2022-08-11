Российские дилеры Renault стали получать запчасти от АвтоВАЗа

Российских дилеров Renault оригинальными запасными частями начала снабжать фирма «Лада Имидж», которая является дочерним предприятием АВТОВАЗа

Как сообщают Известия, несмотря на поставки, дефицит с запчастями сохраняется, по прогнозам какая-либо стабилизация ситуации должна произойти только к концу года.

У некоторых наших читателей может возникнуть вопрос, а почему обслуживанием машин Renault занимается АвтоВАЗ. Все просто – после ухода французской компании из России, обязательство по гарантии и обслуживанию взяли на себя АвтоВАЗ и МАЗ «Москвич» (бывшая «Рено Россия»). Любопытно, но соглашение было трехсторонним, то есть головной офис Renault также участвовал в переговорах и утвердил данную тактику.