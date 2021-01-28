Российские дороги накроет снегопадом

Читателей Motorpage просим быть аккуратнее на дорогах, сегодня и завтра нас накроют серьезные осадки в виде снегопада

Агентство «Москва», со ссылкой на ЦОДД, сообщает, что на столицу надвигается серьезный снегопад, который будет сопровождаться гололедом и ухудшенной видимостью. «По данным синоптиков, на Москву надвигается снегопад. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения», - сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется максимально строго соблюдать скоростной лимит и держать дистанцию, особенно это касается населенных пунктов. Сообщается, что за эти два дня выпадет практически половина от месячной нормы осадков.