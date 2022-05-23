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23 май 2022

Российские электрокары Evolute показали широкой публике

Российские электрокары Evolute показали широкой публике

Российская марка электромобилей Evolute впервые показала свои модели. Электрокары — седан, кроссовер и минивэн — появились на небольшой выставке в Москве

Строго говоря, российского в данных автомобилях мало. Фактически, клиентам предложат перелицованные китайские электрокары марки Dongfeng. Если говорить конкретнее, то седан Evolute i-Pro – это тот же Dongfeng Aeolus E70 со 150-сильным электрическим мотором. От китайской версии автомобиль лишь отличается другими фарами.

Далее у нас идет кроссовер Еvolute i-Joy, который представляет собой копию Dongfeng Seres 3. Надо сказать, что китайский аналог увидел свет еще два года назад. Что до его технических характеристик, то у SUV есть лишь одна версия с 168-сильным мотором.

Что касается минивена Evolute i-Van, то его аналог из поднебесной – модель Dongfeng LingZhi. Мощность его электрического двигателя составляет 123 лошадиные силы. Надо сказать,  аккумуляторная батарея на все три модели одного типа – емкостью в 53 киловатта. Запас хода в зависимости от форм-фактора машины составляет 400-420 километров.
 

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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