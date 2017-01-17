Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в 2016 году немецкая группа компаний Volkswagen Group продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Согласно данным аналитиков Комитета, по итогам прошлого года в России было продано 156 712 автомобилей VW Group, что на 4,9% ниже результатов 2015 года. В декабре объем реализации автомобилей аффилированных брендов на российском рынке был зафиксирован на уровне 15 111 экземпляров. В сравнении с декабрем позапрошлого года этот показатель сократился на 2,5%. За отчетный период доля немецкого концерна на российском рынке, напротив, увеличилась на 0,7 процентных пунктов, до 11%.

В структуре российских продаж Volkswagen Group в 2016 году наибольшая доля (47,4%) приходится на автомобили основного бренда Volkswagen. В абсолютных числах, объемы продаж немецких автомобилей составили 74 221 экземпляр, падение в годовом отношении составило 5,3%. В прошлом месяце немецкая компания сумела реализовать в РФ 7 589 автомобилей – на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Еще 35,3% продаж приходятся на автомобили чешского бренда Skoda. За год официальные дилеры чешского автопроизводителя передали в руки своих клиентов 55 386 автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 0,7%. Из этого количества 5 016 автомобилей было продано за последний месяц отчетного периода, прирост к АППГ составил 9,1%.

На автомобили одного из членов «большой тройки» немецких автопроизводителей – компании Audi – приходится 13,2% от всех продаж VW Group в прошлом году. Так, за двенадцать месяцев россияне приобрели 20 705 автомобилей этого бренда, что на 19,3% меньше, чем в 2015 году. При этом, в декабре компания сумела реализовать в России 1 646 своих автомобилей – падение к декабрю позапрошлого года составило 29,7%.

Оставшиеся 4,1% продаж приходятся на автомобили коммерческого подразделения Volkswagen. За весь год на российском рынке было реализовано 6 400 легких коммерческих автомобилей VW, что на 12,1% больше, чем в 2015 году. В прошлом же месяце динамику продаж была зафиксирована на более высоком уровне. Так, российские клиенты VW в декабре купили 860 немецких LCV – на 35,6% больше, чем годом ранее.