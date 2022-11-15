Российские регионы получат единые рекомендации по установлению скоростных лимитов

Минтранс России разрабатывает методические указания для регионов по регулированию скоростного режима на автодорогах

Как сообщает «Коммерсантъ», работу над перечнем рекомендаций Минтранс планирует завершить в течение полугода, к ней привлекут специалистов ГИБДД, профессионалов-дорожников, а также независимое экспертное сообщество.

Одним из важных пунктов является прекращение практики «рваного» скоростного режима, когда на отдельном участке дороги скоростной лимит становится строже через каждые 100-200 метров. Причем часто бывает так, что объективных причин на внедрение таких ограничений попросту нет. Надо заметить, что что власти субъектов устанавливают скоростные лимиты лишь на собственных – региональных трассах. На федеральных это делает федеральное дорожное агентство (Росавтодор), на платных — госкомпания «Автодор».