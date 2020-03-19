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19 мар 2020

Российские таксисты начнут доставлять лекарства

Российские таксисты начнут доставлять лекарства

Уже в скором времени безрецептурные лекарства россиянам начнут доставлять таксисты. Такую услугу планирует запустить «Яндекс.Такси». В проекте примут участие аптечные сети «36,6», АСНА и «Невис»

Как сообщает коммерсант, запуск такого проекта стал возможным после подписания президентом указа, который разрешает дистанционную продажу лекарств. На первом этапе проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге. Если он будет признан удачным, сервис заработает и в российских регионах.

«Оперативный запуск доставки лекарств разворачивается на базе «Яндекс.Такси», поскольку у сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране и за ее пределами», — рассказал представитель «Яндекса». Механизм будет реализован просто - заказать необходимое лекарство можно будет на сайтах сетей или производителей. Заказ соберет сотрудник аптеки, а доставят водители, которые работают с сервисами «Яндекса».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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